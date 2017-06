Pinkpop dag 3: “Organisator hoopt dat we positief blijven en veilig thuis raken”

De derde en laatste Pinkpopdag beloofde er een vol stevige rock te worden. Namen als SUM 41, Liam Gallagher, Passenger, Prophets of Rage, System of a Down, Live en Kings of Leon stonden op het programma. Dat alles gebroken door hitsensatie Guus Meeuwis. Opvallend genoeg draaide de laatste dag echter vooral om positivisme.

Daar waar Green Day nijdig ‘Fuck Donald Trump’, ‘Fuck Terrorisme’ sneerde, bracht Ed Kowalczyk, frontman van de band Live, een ander geluid: “Dit lied is als een gebed. Ik bid dat de wereld mooier wordt, dat we allemaal gelukkig samen kunnen leven”, vertelde hij.

“Traantje wegpinken”

Foto: rr

Een boodschap die theatermaakster Ismène Elbers overbrengt in de ‘Kalm Aan Laan’ op het festival. Ze brengt er in de Limburgse theaterbus ‘La Bonbonnière’ van cultuurwerkplaats Zeezicht uit Heerlen haar interactieve theatervoorstelling ‘Boom van Verlangen’. De borden buiten haar busje vertellen het hele verhaal al: ‘Zeg me wat je verlangens zijn’. “Er heerst zoveel negativiteit in de wereld. Mensen raken alsmaar meer verwijderd van elkaar, ze kennen elkaar niet meer. Durven elkaar niet meer aanspreken. In de media horen we voortdurend de meest negatieve berichten. Daarom vatte ik drie jaar geleden het concept op om mensen naar hun echte verlangens te vragen. Niet direct, maar door hen ze op te laten schrijven op een bladvormig papiertje. Dan durven mensen veel sneller te vertellen wat ze voelen, en wat ze graag zouden hebben. In een voorstelling van een kwartiertje lees ik de verlangens voor en ga ik in interactie met hen.” De show is zo opgebouwd dat ze enkel positivisme uitstraalt en je met een beter, opener gevoel naar buiten komt. “Dat is de bedoeling, het leven is al zo donker en zwaar geworden. Wat de meeste mensen verlangen? Het is een cliché maar ze wensen meer samenhorigheid, vrede, in gesprek gaan met elkaar in plaats van oorlog te voeren. En in Limburg heerst ook erg het verlangen dat de natuur niet nog meer moet wijken voor de industrie.”

“Met mijn show op Pinkpop te brengen bereik ik mensen van 6 tot 70 jaar. Soms komen ouders met hun kinderen en moeten ze een traantje wegpinken als ze horen wat hun kind verlangt, anderen lachen zich dan weer een breuk. De wensen die hier op Pinkpop verzameld zijn, gaan allemaal naar de gouverneur. Hij zal ze één voor één bekijken om er inspiratie uit te halen. Ook Jan (Smeets) is al komen kijken. Hij gaf me nadien een schouderklopje en zei dat hij zo’n goed gevoel had gekregen van het optreden. Hij verlangt dat iedereen het naar zijn zin heeft, dat alles vlot verloopt, dat we positief blijven in deze tijden en dat iedereen veilig naar huis kan keren van het festival.”

Optredens

Live

Foto: Raymond Lemmens

Na een pauze van 7 jaar zijn de rockers van Live weer bij elkaar voor een nieuwe wereldtournee. “Toen Pinkpop ons contacteerde en zei: ‘we horen dat jullie terug bij elkaar zijn, zien jullie het zitten om te komen optreden?’ dachten we allen: ‘Fuck Yeah!’ steekt Ed Kowalczyk tijdens het concert van wal. Het concert dat ze brachten was er eentje om van te smullen. Starter was één van hun grootste hits: ‘All Over Me’ gevolgd door toppers als ‘I Alone’ ‘The Dolphin’s Cry’, ‘Run To The Water’ en ‘Overcome’. Het publiek werd even teruggekatapulteerd naar de jaren ’90 en kon dat duidelijk smaken. Eén ding is zeker: Live heeft zijn naam niet gestolen en is live ook echt één van de betere groepen.

Rag ‘N Bone Man

Rag ‘N Bone Man kwam met zijn godenstem het 3FM podium verlichten. “Ik zing minder hard dan dat ik normaal doe” zei de gigantische Brit. Als hij het ons niet had verteld zouden we het niet hebben geweten. De man heeft een dijk van een stem en dat bewees hij ook op Pinkpop. Met onder andere ‘Skin’ en ‘Human’ wierp de Brit zijn diepste zielenroerselen ons voor de voeten en kreeg hij de normaal luidruchtige Hollandse festivalgangers (soms) stil. Het optreden was in tegenstelling tot de zanger iets te mager om heel de tijd te blijven boeien. Als het publiek niet kon meezingen op zijn hits, begon het maar te praten, jammer. Even laten rijpen en dan zal hij ongetwijfeld iets beter voor de dag komen dan nu.

Kings Of Leon

Foto: Raymond Lemmens

Kings Of Leon had geen tijd te verliezen op Pinkpop. We zagen een strakke setlist dat geopend werd met ‘Mary’ en ‘Radioactive’ en het werd er enkel maar beter op. De rockers uit Nashville zijn echte festivalveteranen, ze weten hoe ze de perfecte setlist in elkaar moeten boksen. Een mix van nieuwe nummers en de hits waar ze zo bekend om zijn. Jammergenoeg hadden we dit al veel te vaak gezien en er gaat geen jaar voorbij of de Kings Of Leon staan weer op een festivalaffiche. Dat zorgt ervoor dat hun live-act inboet aan kracht. Dat zagen we ook aan de Nederlanders op Pinkpop, een groot deel van het publiek verliet vroegtijdig het terrein om zich huiswaarts te begeven omdat het toch zo speciaal niet meer was. Voor wie het nog niet gezien had, de mannen uit Nashville speelden een strakke set waarin ‘Use Somebody’, ‘Sex On Fire’ en zoveel ander goed materiaal niet in ontbraken. Ons advies aan de ‘Kings’ durf eens wat meer pauzes te pakken tussendoor, zodat het publiek snakt naar jullie komst.

Prophets Of Rage

Foto: Raymond Lemmens

De supergroep bestaande uit leden van Rage Against The Machine, Cypress Hill en Public Enemy gaf het Nederlandse publiek waar ze voor gekomen waren, een dikke ‘mot’ in het gezicht. Met hun mix van vette hip-hopbeats en snoeiharde gitaren kregen ze de weide voor de 3FM stage helemaal mee. Tussendoor kregen we een eerbetoon aan wijlen Chris Cornell van Soundgarden waarbij Serj Tankian van System Of A Down het podium vroegtijdig even beklom om ‘Like A Stone’ van Audioslave te komen zingen. Afsluiter was uiteraard ‘Killing In The Name Of’, waarbij het publiek zijn innerlijke beest naar boven haalde en met opgeheven middelvinger ‘”Fuck you I won’t do what you tell me” meeriep.

Liam Gallagher

Foto: Raymond Lemmens

De voormalige Oasis frontman kwam naar Pinkpop om te bewijzen dat hij het, net zoals broertje Noel, ook solo alleen afkan. Jammergenoeg kwamen we tot de constatatie dat hij mijlenver achter zit op hem. Liam heeft met Beady Eye een geflopt project achter de rug en bracht onlangs pas solomateriaal uit dat veelbelovend is, zoals het nummer ‘Wall Of Glass’ dat vorige week uitkwam. Maar niet zo succesvol als pakweg ‘What A Life’ of ‘If I Had A Gun’ van zijn broer. De hoogtepunten in het optreden waren de Oasisnummers waar hij heel gretig mee begon zoals ‘Rock ’N Rollstar’ en ‘What’s The Story Morning Glory’, maar nadien verwaterde het en bleef het niet interessant toen zijn eigen werk aan de beurt was. Zelfs toen hij nog een Oasisklassieker erdoor draaide, ‘Slide Away’, bleven we op onze honger zitten.

Guus Meeuwis

Foto: Raymond Lemmens

Hij was naast Justin Bieber de meest besproken en beruchte artiest op de affiche van Pinkpop, maar dat deerde de festivalgangers duidelijk niet. De weide stond meteen vol. Zijn beroemde song ‘Het is een nacht’ werd zelfs zingend ingezet door het publiek zonder enige aanzet van de artiest.

Lees hier het volledige verslag van Guus Meeuwis zijn optreden.

Geslaagd?

Is Pinkpop voor zijn editie van 2017 geslaagd? Een volmondige ja. Ondanks enkele veelbesproken optredens zoals dat van Justin Bieber straalde het festival een zekere rust uit, moeilijk in tijden waar terreur altijd om de hoek loert. Enkel de massaal aanwezige security en betonblokken voor het festivalterrein herinnerden je aan de vreselijke aanslagen. Zowel de artiesten als het publiek barstte van de ‘goesting’ om te feesten. Bovendien bood Pinkpop ook dit jaar weer heel wat moois naast zijn muziek. De ‘Kalm Aan Laan’ overrompelde je met exotische food trucks, waardoor je je elke dag in een ander land kon wanen. Nog een leuk detail: zowat elke food truck had een vegetarisch of veganistisch alternatief en er was glutenvrij bier en eten aanwezig. Zelfs in de hamburgerkeuze gingen ze iets verder: naast de gebruikelijke festivalhamburger kon je er voor een ‘Agnus Beef’ of ‘Oerburger’ (onze favoriet) kiezen. De liefde en rust werd letterlijk over je heen gegoten in de ‘Garden of Love’, waar je een persoonlijke liefdesbrief kon laten schrijven en Nederlands beste singer-songwriters een plekje kregen aangeboden voor prachtige, intieme sets.

Het festival zette ook dit jaar weer in op hun groene karakter. In 2008 wonen ze nog de ‘Green ’n Clean’-award van Yourope, de Europese festivalassociatie. Dit jaar konden festivalgangers zelf recycleren dankzij de aangepaste vuilnisbakken waar duidelijk op vermeld stond welk vuilnis waar in moest, en kregen de campinggangers bij aankomst een PMD-zak en een restvuilniszak. Zij die hun zakken bij het inzamelpunt binnen brachten, kregen ook nog eens een leuk, duurzaam Pinkpop-souvenir. Spullen die je niet mee naar huis wou nemen, maar nog bruikbaar zijn, konden eveneens ingeleverd worden. Pinkpop draagt ze dan over aan de kringloopwinkel en de voedselbank in de buurt.