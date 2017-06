Student valt priester aan tijdens huwelijksceremonie: “Hij riep ‘Allah is groot’”

Een Marokkaanse student heeft zaterdag tijdens een huwelijk in de Spaanse stad Valladolid voor enkele bange momenten gezorgd. De 22-jarige kerel onderbrak plotseling de ceremonie, riep “Allah is groot” en zette een aanval in op de priester. Na een stevige tussenkomst van enkele mannen werd hij gearresteerd.

De tussenkomst van de jongeman leidde ertoe dat de ceremonie twintig minuten vertraging opliep. De man bleek na een controle van de politie ongewapend, maar ondanks die vaststelling was de angst bij de aanwezigen voor een mogelijke terreuraanslag groot.

Er zijn ook amateurbeelden opgedoken van tijdens het incident. De video laat zien hoe de kerel in de buurt van het altaar staat en duidelijk niet van plan is om zich makkelijk te laten oppakken. Pas wanneer enkele mannen in actie schieten om de kerel in te rekenen, valt hij van een trap en probeert hij te vluchten. De politie kon hem niet veel later in een hoek van de kerk oppakken. Hij wordt beschuldigd van het verstoren van de openbare orde en het kwetsen van religieuze gevoelens.

“Allah is groot”

De aangevallen priester heeft inmiddels gereageerd op het voorval. Volgens de man startte alle heisa toen “een groep van jonge amokmakers” achterin de kerk lawaai begonnen te maken. “Plots schreeuwde iemand en stormde een man richting het altaar”, aldus de priester. “Een heleboel mensen, waaronder de moeder van de bruid, waren aan het huilen. Er waren ook personen die hun zitje meteen verlieten aangezien ze niet wisten of de dader alleen was en al dan niet een wapen bij zich had.”

De priester zelf had geen idee wat de man zei tijdens de aanval, al verklaren verschillende ooggetuigen dat de student “Allah is groot” heeft gezegd. Eens de man was gearresteerd, controleerde de politie het hele gebouw op explosieven, waarna de ceremonie werd voortgezet.