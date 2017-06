Clijsters opent pop-up-tennisscholen

Hasselt -

Kim Clijsters opent twee pop-up-tennisscholen in Hasselt. De voormalige nummer één koppelt haar Kim Clijsters Tennis Academy uit Bree aan de Hasseltse clubs KTC Excelsior en Royal Hasselt Yachting Club. Een heuse primeur in het (Limburgse) tennis. “We willen het getouwtrek tussen de clubs overstijgen en ervoor zorgen dat elke speler zich maximaal kan ontwikkelen. Ongeacht of dat in Hasselt of Bree is”, aldus Clijsters.