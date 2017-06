Koekelkoren-Van Walle en Gielen-Mouha winnen BK beachvolleybal in Genk

‘Copacabana’ op de Bret in Genk op de vijfde manche van het BK. Prachtig zand, veel zon, nog meer volk en alles prima verlopen. “Volleybalclub Wara Genk heeft een schitterende driedaagse achter de rug”, zo klonken clubvoorzitter Paul Molemans en Erwin Hermans eensgezind. Andermaal stond er geen rem op Koekelkoren-Van Walle en Gielen-Mouha.

Stevoortenaar Lienert Cosemans eindigde vijfde met Jens Christiaens. “Heel mooi: tot in de kwartfinale. In elk tornooi boeken we vooruitgang.” Nog steviger presteerde Maaseikenaar Aljosa Urnaut, gekoppeld aan Anshel Ver Eecke. Zij kregen de kwartfinale cadeau, omdat Van Reeth zijn enkel verzwikte. Aljosa en Anshel drukten dan Paulides-Douwen weg in de halve finale. Maar Koekelkoren-Van Walle domineerden de finale: 2-0. De setstanden waren 21-14 en 21-17.

“We waren op tijd terug van de FIVB World Tour in Moskou”, aldus Dries en Tom. “We speelden er in smeltende sneeuw. Bij een temperatuur van zeven graden. Het was dus in heerlijk vertoeven in Genk: van de sneeuw naar de zon.”

Vrouwen

Baens-Louis en Declerk met Hanne Schaekers werden negende bij de vrouwen. Lotte Schaekers en Elien Van Asch tekenden voor een knappe vijfde stek. Kim Lieckens, normaal gestopt, bereikte tot haar grote verbazing de finale, aan de zijde van Lore Simons. Na winst tegen Van Bree en Van den Vonder. Aan de andere zijde van de tabel schakelden Gielen-Mouha de zussen Ruysschaert uit. Ook De Beule-Coolman en daarna Kim en Lore in de finale. Eindstand: 2-0. De setstanden waren 21-16 en 21-5.

Het ongeslagen duo trekt volgende week naar het NEVZA-tornooi in het Deense Odense. Daarna volgt de FIVB World Tour in Den Haag. Mouha: “We willen ons internationale puntentotaal snel optrekken van 230 tot 1000 punten. Zo kunnen we automatisch deelnemen aan alle tornooien in de wereld.”