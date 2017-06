Benefietavond voor delicate operatie in schedel van Charlotte (3)

Hamont-Achel - Bij Charlotte Gijbels uit Achel, amper drie, groeit traag onderaan in haar schedel een zeldzame en moeilijk gelegen tumor. Na overleg tussen UZ Leuven en ouders Marleen en Stefan is beslist een Amerikaanse chirurg, die ervaring heeft met dergelijke delicate operaties, de operatie in Leuven te laten doen. De kostprijs, niet gedekt door de ziekteverzekering, zou meer dan 40.000 euro bedragen. Daarom komt er op vrijdagavond 23 juni een benefiet in De Posthoorn in Hamont ten voordele van Charlotte.

Het begint allemaal met Charlotte die ’s ochtends vaak klaagt over hoofdpijn. De moeder gaat met haar naar de huisdokter. Via het Mariaziekenhuis in Overpelt gaat het naar het UZ Leuven waar ze ...