Michael Freilich en Selahattin Koçak: "Samen internethaat aanpakken"

Antwerpen - Ze hebben er genoeg van, van de duizenden haatboodschappen op het internet. Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, en Selahattin Koçak, misschien wel Belgiës bekendste Turk, gaan daarom vanaf september samen tegenreacties plaatsen. Van een politieke beweging, als tegenzet tegen de nieuwe politieke partij van Dyab Abou Jahjah en Ahmet Koç is volgens de twee geen sprake.

Op zijn minst opvallend, dat is de toenadering tussen Freilich en Koçak. In 2011 diende de voormalige Beringse schepen nog klacht in tegen Freilich, omdat die hem beschuldigd zou hebben van antisemitisme ...