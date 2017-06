“Composteren levert meer op dan spaarrekening”

Leopoldsburg - Limburgers met een gemiddelde tuin van 300 m², kunnen jaarlijks 150 euro besparen als ze composteren. Daarom heeft afvalintercommunale Limburg.net nu een onlinetoepassing gemaakt waarmee je kan berekenen hoe snel een eigen composthoop rendabel is. “Composteren levert vandaag meer op dan een spaarrekening”, zegt Limburg.net, dat met de actie vooral ook zelf geld wil verdienen. Want organisch afval verwerken kost anno 2017 handenvol geld.

