Wegens groot succes: tweede film van De Buurtpolitie op komst

Na het grote succes van de eerste film van De Buurtpolitie werken de makers nu aan een tweede. “De Buurtpolitie: De Grote Geldroof” lokte maar liefst 158.000 mensen naar de bioscoop, een succes dat ze met “De Tunnel” willen herhalen.

Net als de vorige film zal “De Tunnel” ook gebaseerd zijn op waargebeurde feiten, met name een roof in de Generale Bank in Anderlecht uit 1999. Daarbij groeven enkele inbrekers een tunnel van een aanpalende huurwoning naar het gebouw van de Generale Bank. De inbrekers moeten weken werk gehad hebben, wat alleen maar ongemerkt kon voorbijgaan dankzij werken aan de nabijgelegen metro.

De synopsis van de film gaat als volgt: Terwijl De Buurtpolitie een diefstal van dynamiet uit een legerkazerne onderzoekt, wordt het korps ook geconfronteerd met klachten over trillingen in een wijk. Dieren worden onrustig, mensen kunnen er niet van slapen. De agenten gaan op onderzoek maar staan voor een mysterie. Tot ze in diezelfde wijk op een lange, diepe tunnel stoten… Wie heeft die gegraven? Waar leidt die naartoe? En vooral… waarom is die tunnel gevuld met springstof?

Alle acteurs uit de serie zullen ook dit keer weer aantreden voor de langspeelfilm, waarvan de opnames in juni zullen beginnen. De film wordt in februari 2018 in de Vlaamse zalen verwacht.