“Een seizoen om nooit te vergeten”

Britt Buekers (15) heeft het beste seizoen uit haar jonge tafeltennisloopbaan niet kunnen afsluiten met een medaille op de Youth Cup. De kadet uit Nieuwerkerken moest in de kwartfinales in vijf sets haar meerdere erkennen in een Duits meisje. “In de eerdere ploegencompetitie had ze mij nog verslagen met 0-3. Mijn seizoen was toch sowieso al meer dan geslaagd”, reageerde Buekers na afloop.

Wie dit jaar de woorden dames, kadetten en medailles in één zin uitsprak, kon niet anders dan de naam van Britt Buekers ook uitspreken. In Limburg triomfeerde de studente in alle categorieën waaraan ze deelnam. Maar ook op Vlaams en nationaal vlak (brons op het VK én BK bij de dames C, nvdr) deed ze van zich spreken. In eerste landelijke dames was ze de beste speelster van de reeks met een winstpercentage van 87,5 procent. Het levert Britt een promotie op van een C0 naar een B6-klassement en een vaste plek in de eerste damesploeg van Schulen in eerste nationale voor komend seizoen.

Buekers: “Het was inderdaad een seizoen om nooit meer te vergeten. Het brons op het BK C-dames was de knapste prestatie. Daar speel je toch tegen de sterkste C-dames van het land.”

Buekers zet door haar goede prestaties een grote stap vooruit. In eerste nationale dames en in de individuele B-kampioenschappen zal de lat veel hoger liggen.

“Ik zie dat als een grote en fijne uitdaging. De tegenstand zal sterker zijn maar daar ga ik zelf alleen maar beter van spelen. Elk seizoen dat stapje hoger. Zo hoort het. In Schulen gaat dat perfect omdat we daar zowel bij de heren als de dames clubs hebben op alle niveaus. De trainers reizen ook altijd mee naar individuele toernooien. Een luxe die je niet op elke club hebt”, analyseert Buekers.

Uitgelaten sfeer

Geen tranen of zware emoties bij Buekers na haar uitschakeling op de International Youth Cup in Hasselt. Integendeel, er wordt gelachen en de jongeren van verschillende nationaliteiten verbroederen massaal met elkaar. Buekers: “Het is mooi dat we in de eigen provincie zo’n internationaal jeugdtornooi mogen spelen. Het leukste eraan is dat je twee dagen lang tegen onbekende meisjes speelt. In België én zeker in Limburg ken je na een tijdje elke tegenstander uit je eigen leeftijdscategorie. Op de Youth Cup is dat zelden het geval. Je leert hier ook veel nieuwe mensen kennen en de sfeer is altijd uitgelaten. Al ben ik ook wel heel blij dat het binnenkort vakantie is hoor”, lacht Buekers.