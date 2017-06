“Ik doe het met passie”

Op Golf Club Lanaken loopt iedereen met een erg brede glimlach rond. Limburgs jongste golf club heeft immers de wind pal in de zeilen. Iets waar het enthousiaste bestuur niet vreemd aan is. Ook captain Martijn Loix niet. De rol van sportieve roerganger lijkt duidelijk op zijn lijf geschreven.

“Ik vervul die functie uiteraard met passie, maar vooral met de volledige steun van mijn collega’s bestuursleden”, relativeert Martijn meteen. “Dat ik captain werd, vindt zijn oorzaak in het feit dat ik bij de oprichting van Golf Club Lanaken, dat op de Maastrichtsche actief is, één van de meest ervaren spelers was. Zelf ben ik via een Start to Golf-actie op Flanders Nippon aan het golfen geslagen en in 2012 naar de Maastrichtsche getrokken waar ik het aantal Belgen jaar na jaar zag toenemen. Vandaar dat men hier een Belgische golf club opgericht heeft. Ook al omdat vijf holes op Belgisch grondgebied liggen. De mooiste… Je weet hoe dat gaat. Je golft behoorlijk, je kent je reglementen, dus trekt men je bij de oprichting van de club aan je mouw om alles helpen op te starten. In vergelijking met andere golfclubs zitten we hier met een jonge groep, zonder al te veel traditie. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Vooral op sportief vlak moeten we nog groeien. Ik overigens ook. Ik wil er alles aan doen om single handicapper te worden. Iets voor volgend jaar? Uitdaging genoeg dus, zeker omdat er op de club enkele buitenlandse studenten van de Universiteit Maastricht rondlopen die een uitstekende bal slaan. Oscar Parviainen is nationale top, Mitchell Routledge doet het ook meer dan behoorlijk.

Brede regio

Ook gewezen Limburgse nummer één Philippe Poppe is al een paar jaartjes lid op Golf Club Lanaken. Philippe woont in Tongeren, een zoveelste bewijs dat de club leden uit de brede regio lokt. Ikzelf ben van Bilzen en dat is samen met haast de hele Maaskant het wingewest van Golf Club Lanaken. De club heeft, drie jaar na haar oprichting, al een hele weg afgelegd. Ook reeds een solide reputatie opgebouwd. Niet alleen startten we al twee jaartjes in de nationale interclubs, maar richten dit jaar ook het Limburgs Kampioenschap Stroke Play en een halve finale voor de VVG Beker van Vlaanderen in. We zijn jong, maar worden alsmaar meer ervaren.”