De Lanakense amazone Florence Siemer (17) verzamelt de eremedailles aan de lopende band. Na winst in Nice en Saumur verliet ze nu de dressuurconcours in Roosendaal met goud, zilver en brons. Opmerkelijke prestaties zeker als je weet dat Siemer pas op haar twaalfde begon paard te rijden. “Het valt vooral moeilijk te combineren met de school”, klaagt ze.

Vijf jaar geleden kreeg Florence Siemer van vrienden een recreatiepaard aangeboden om zich te amuseren. Na enige tijd reed ze er een dressuurwedstrijd mee. Florence won en had meteen haar hart verloren aan de dressuur. Inmiddels maakt ze, als Nederlandse, al deel uit van het Nederlands juniorenteam. “Alles loopt naar wens, het kan niet beter”, vertelt ze met een krop in de keel.

Florence volgt aan het Technisch Instituut Sparrendal Lanaken de industriële wetenschappen. “Dit valt moeilijk te combineren met mijn sport omdat ik van geen uitzonderingen kan genieten”, verhaalt ze. “Alles loopt mank omdat ik de Nederlandse nationaliteit bezit en deel uitmaak van een Nederlands team. Wanneer je topsport doet, heb je sowieso al weinig vrije tijd. Normaal zou je van enkele voordelen kunnen genieten zoals een flexibel lessenrooster of gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde vakken. Als ik Belgische was, was dit allemaal geen probleem. Nu wel. Zelfs met mijn behoorlijke topprestaties. Ik kan pas ’s avonds trainen. Gelukkig beschik ik over voldoende discipline, doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen en zelfvertrouwen. Mijn paarden staan op Stal de Hoge Kempen in Rekem. Daar geniet ik wel van enkele voordelen zodat het trainen niet in het gedrang komt. Gelukkig geniet ik ook veel steun en support va mijn ouders. Dat is heel belangrijk. Wie hogerop wil in zijn of haar sport moet nu eenmaal kunnen terugvallen op zijn of haar hele familie. Ik dank dan ook iedereen die me op een of andere manier bijstaat. Daar zonder zou ik het niet redden.”