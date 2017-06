"Ik mocht mijn collega’s niet ontgoochelen"

Ook als is Rutger Wouters woonachtig in Koersel, toch was omwille van zijn werk de koers van Helchteren voor hem zo goed een thuiswedstrijd. Vorig jaar werd hij er al tweede. Nu wou het beter doen en het lukte.

Wouters is leraar aan het Don Bosco instituut in Helchteren. Met een pak collega’s en zeker ook studenten langs de weg, die hem luidkeels aanmoedigden, mocht hij niet ontgoochelen. “Bijna elke dag is in het leraarslokaal koers het gespreksonderwerp. Ik ken er niet veel van, maar als die dan bijna aan je deur voorbij komt, hoor je te gaan supporteren”, vertelde een collega van Rutger. “Ik wilde ook graag winnen. Leerlingen en collega’s leven wekelijks mee met mijn prestaties. Maandagmorgen hoef ik hen nooit te vertellen wat ik heb gepresteerd. Dat hebben ze voor schooltijd al uitgepluisd. Nu het eens koers vlak bij ‘huis’ was, stonden ze in grote getalen langs de weg. Ik mocht hen niet ontgoochelen”, lacht Rutger.

Dat deed hij in geen geval. Hij fietste constant vooraan, was bijna altijd mee indien er zich een kopgroep vormde en dus ook toen in de finale 12 renners aan de haal gingen. Na een lekke band van Sander Helven werd die kopgroep tot 11 herleid. Maar nadien weer uitgebreid tot 15 toen vier achtervolgers kwamen aansluiten. Net voor het ingaan van de slotronde glipte daaruit Noels, Geysen, Groot en Nijs weg. Wouters reed er nog in zijn eentje naartoe en reed met de met in zicht nog weg met zijn ploegmaat Noels. De twee spurtten voor de zege. Wouters haalde het. Goed voor al zijn 6de seizoenszege.