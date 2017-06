Geen verrassingen op provinciaal kampioenschap

In Sint-Truiden bikkelden de aspiranten zondag voor de diverse kampioenstruien. De titels waren voor Niels Driesen, Nick Van Laeken, Jonathan Vervenne, Anna Vanderaerden, Emma Duchateau en Elvia Peeters.

Op het lastige parcours, met geen enkele meter vlak, vielen er geen grote verrassingen te noteren.

Bij de allerjongsten won Niels Driesen, zoontje van Tony. Driesen junior, ook al tijdritkampioen, haalde het van Sente Sentjens.

Bij de 13-jarigen ging de winst naar Lommelaar Nick Van Laeken, die het hele seizoen deze categorie al domineert, met de titel naar huis. Van de zeven wedstrijden waaraan hij deelnam, kon hij er nog maar eentje niet winnen. Op het PK ging hij iets voorbij halfweg in zijn eentje aan de haal. Ondanks de strakke wind en de moeilijkheidsgraad van het parcours bleef hij vooruit en won uiteindelijk met meer dan een halve minuut voorsprong. Van Laeken zijn mama is een Peeters en dus heeft Nick ongetwijfeld genen die ondermeer bij Wilfried, Rob en Yannick zijn terug te vinden.

Al vier podia

De winst van Jonathan Vervenne bij de 14-jarigen is evenmin een verrassing. Op het PK tijdrijden was hij ook al de sterkste. Omdat het aanbod in het mountainbiken te beperkt was, probeerde hij het ook op de weg. Met succes dus. “Ik wou graag op de PK’s van alle disciplines van het wielrennen het podium halen”, aldus Jonathan, die ook nog steeds aan competitiezwemmen doet. “Het is me gelukt. Tweede in het veld en op de mountainbike. Eerste in het tijdrijden en op de weg.”

In Sint-Truiden maakte hij er een lange spurt met zes van en won met ruim verschil.

Meisjes

Bij de meisjes gingen de titels naar Anna Vanderaerden, Emma Duchateau en Elvia Peeters.