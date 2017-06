Juul Maes wint Prins der nieuwelingen

Jo Coumans was in 1999 de laatste Limburger die zich Prins der nieuwelingen mocht noemen. Gisteren kreeg hij met Juul Maes eindelijk een opvolger. Deze eerstejaars nieuweling uit Leopoldsburg toonde al vaker over een stel snelle benen te beschikken, echter zonder resultaat. In Bonheiden viel dit keer alles in de juiste plooi. Ondanks de talrijke aanvalspogingen spurtte het hele pak voor de prestigieuze zege. Nationaal kampioen Milan Fretin zette zich van ver op kop en leek het te halen. Maar toen Fretin stilviel, sprintte Maes als een duivel uit een doosje naar de zege. Fretin werd uiteindelijk zesde, Gilles Willems en ploegmaat van Maes finishte als tiende.