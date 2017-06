Donderdag datedag was een succes en krijgt een vervolg: vooral vrouwen tussen 25 en 40 willen tips voor hun relatie

De campagne ‘donderdag datedag’ krijgt een vervolg in het najaar van 2017. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Vera Jans. In de vervolgcampagne krijgen koppels tips om relatieproblemen bespreekbaar te maken en relatieproblemen tijdig aan te pakken alvorens ze onherstelbaar escaleren.

Koppels in deze drukke tijden meer tijd laten besteden aan elkaar, bijvoorbeeld door hen een wekelijks date te laten inplannen. Dat was de boodschap achter de eerste ‘donderdag datedag’-campagne die minister Vandeurzen in oktober 2016 lanceerde. Achterliggende doel is om relaties duurzamer te maken en koppels weerbaarder te maken voor relatieproblemen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen Foto: BELGA

CD&V-parlementslid Vera Jans polste bij minister Vandeurzen naar het succes van de actie. Wat blijkt? De website tijdvoorjerelatie.be kreeg intussen 25.000 unieke bezoekers en er waren meer dan 17.000 likes en 240.000 views op Facebook. In het bijzonder vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 40 bleken erg geïnteresseerd te zijn in de boodschap van de campagne.

De campagne krijgt ook een vervolg in het najaar van 2017. Vera Jans: “In de nieuwe campagne zullen ‘tips and tricks’ aangereikt worden om relatieproblemen bespreekbaar te maken en mensen aan te sporen relatieproblemen tijdig aan te pakken alvorens ze onherstelbaar escaleren. Er wordt ook een luik voorzien om artsen, advocaten, leerkrachten en hulpverleners te wapenen zodat ook zij signalen herkennen, en snel en goed kunnen doorverwijzen.”