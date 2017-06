Bezoekster Extrema Outdoor zwaargewond na ongeval: bestuurder vlucht

Houthalen-Helchteren -

In Houthalen-Helchteren is een 28-jarige vrouw in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt na een ongeval in de Binnenvaartstraat. Sofie V. wandelde omstreeks 1 uur van het festival Extrema Outdoor aan De Plas naar huis toen ze langs achter werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder van het voertuig vluchtte weg.