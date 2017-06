Dit waren de absolute hoogtepunten van het benefietconcert van Ariana Grande

Het benefietconcert voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Manchester op 22 maart was een groot succes. Ariana Grande verzamelde een mooie groep van wereldsterren om te tonen dat terreur ons niet klein krijgt, One Love Manchester werd een ontroerend en emotioneel feest, met het ene hoogtepunt na het andere.

Somewhere Over The Rainbow - Ariana Grande

Beginnen doen we met het laatste nummer van de avond. Ariana Grande hield het zelf niet droog tijdens het nummer, en met haar vele fans.

Somewhere over the rainbow - Ariana Grande Video: Variety

De dansende politie-agenten

Waarlijk hartverwarmende beelden waren het, de agenten die aan het dansen sloegen met enkele toeschouwers. “Dit is de echte spirit van Manchester”, klinkt het.

Police officers and security guards dancing with members of the crowd as Coldplay play Viva La Vida at #OneLoveManchester pic.twitter.com/nkq3e11bia — Laura Harding (@LauraSHarding) June 4, 2017 Video: Twitter

Where is the love - Ariana Grande & The Black Eyed Peace

Het is de laatste jaren zo’n beetje een anthem geworden tegen terreur, dit nummer van The Black Eyed Peas. Ook al is het ondertussen veertien jaar oud, het is nog steeds relevant en deze versie van The Black Eyed Peace en Ariana hoort zonder twijfel in dit lijstje van hoogtepunten thuis.

Where is the love Video: BBC Music

Happy - Pharrel Williams & Miley Cyrus

Ariana Grande sprak op een zeker moment tijdens het concert over een van de fans die omkwam bij de aanslag op 22 maart: “Olivia zou niet willen dat ik huilde”, zei ze. Het lijkt misschien een beetje cynisch om een nummer als Happy te brengen op een benefiet voor een gruwelijke gebeurtenis, maar zoals Pharrel het zo mooi zei: “Manchester let me tell you, we’ll be just fine.”

Happy Video: BBC Music

My Everything - Parrs Wood High School Choir & Ariana Grande

Voor het nummer My Everything haalde Ariana een volledig koor op het podium. En we zijn niet zeker, maar het lijkt alsof het meisje, dat het nummer inzette en wie de popster een knuffel geeft even veel deugd had van de knuffel als Ariana zelf.

My Everything Video: YouTube

Don’t Dream It’s Over - Miley Cyrus & Ariana Grande

Arianan en Miley zongen met zijn tweeën, plus het publiek, een bescheiden en prachtige cover van de wereldhit Don’t Dream It’s Over van Crowded House.

Don’t Dream It’s Over Video: BBC Music

Part Of Me - Katy Perry

Met Part Of Me kreeg Katy Perry het hele plein even stil. Een simpel V-teken met haar hand in de lucht terwijl de tekst: “Dit is het deel van mij dat je nooit zal kunnen afpakken”, weerklinkt, was al wat de zangeres nodig had.

Video: YouTube

Angels - Robbie Williams

De ex-Take That zanger had het al van bij de eerste seconde moeilijk. Maar vooral tijdens zijn wereldhit ‘Angels’ moest hij terugvallen op het publiek, dat gelukkig vol overgave de tekst mee begon te brullen. Een absoluut kippenvelmoment.

Angels Video: BBC Music

De speech van Justin Bieber

Niet dat The Biebs wereldschokkende dingen zei tijdens het korte praatje voor zijn nummer, maar soms moet het niet meer zijn dan dit: “Zijn jullie het met mij eens dat liefde altijd wint? Is er een betere manier om het kwaad te bestrijden dan met goed?”