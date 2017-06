Internen Agneteninternaat op overlevingstocht langs Dommel

Peer - De internen van het Agneteninternaat in Peer trokken tijdens hun jaarlijkse overlevingstocht langs de Dommel in Peer.

Wie zegt dat kinderen tegenwoordig niet meer buiten spelen, kunnen we toch niet helemaal gelijk geven. Zo namen de internen van het Agneteninternaat onlangs nog deel aan de Adventure Trophy in Kelchterhoef. Ze lieten zich daarna ook nog eens van hun sportiefste kant zien tijdens de jaarlijkse overlevingstocht langs de Dommel in Peer, ter hoogte van de Mullemer Bemden. De internen moesten heel wat hindernissen overwinnen om het parcours met droge kleren af te werken. Door het prachtige zomerweer, hadden de meeste internen er weinig zin in om droog te blijven! Wie niet per ongeluk in het water viel, sprong er meestal zelf spontaan in. Van een aangename verfrissing gesproken. We sloten de overlevingstocht af op de picknickbanken aan het Kringloopcentrum. Een prachtige zomerdag in zulk een mooie natuur, wie wil er dan niet buiten spelen?