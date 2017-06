Kiwanis schenkt Klimop een tweede digibord

Tongeren - Kiwanis Tongeren Ambiorix heeft een tweede Digibord geschonken aan Klimop, een school voor buitengewoon basisonderwijs in Tongeren. Het digibord werd gefinancierd met de opbrengst van de kledingophaling die Kiwanis op geregelde tijdstippen organiseert.

In september 2016 schonk Kiwanis Tongeren Ambiorix al een digitaal bord aan de school voor buitengewoon onderwijs Klimop uit Tongeren. Dit bord kan door de school gebruikt worden in de zogenaamde structuurklas, een aparte klas voor kinderen met een mentale beperking, vaak in combinatie met autisme. Het gebruik van dit digitaal bord bleek dermate nuttig dat vanuit de school de vraag kwam om, indien mogelijk, een tweede digitaal bord te financieren. Met dit bord kan aan de leerlingen visuele ondersteuning gegeven worden om hen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken in de steeds complexer wordende maatschappij. Het smartboard is hierbij een dankbaar hulpmiddel gebleken om de wereld virtueel in de klas te halen en zoveel mogelijk functionele en levensechte situaties te oefenen en te bespreken. Kiwanis Tongeren Ambiorix ging graag op deze verantwoorde vraag in.