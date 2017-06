Curry en Durant loodsen Golden State naar tweede zege tegen Cleveland in NBA-finale

De Golden State Warriors hebben zondag in de grote finale in de play-offs van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA) een tweede opeenvolgende zege geboekt. Ze haalden het in de eigen Oracle Arena in Oakland met 132-113 van Cleveland en kwamen in de serie (best-of-seven) op een 2-0 voorsprong tegen de Cavaliers. De Warriors hebben nog twee overwinningen nodig om de titel te pakken.

Stephen Curry en Kevin Durant hadden zoals vaak een enorm aandeel in de overwinning van de Warriors. Curry lukte een ‘triple-double’ (32 punten, 11 assists en 10 rebounds), Durant was goed voor 33 punten, 13 rebounds en zes assists. Bij de bezoekers kon LeBron James ondanks een triple-double (29 punten, 14 assists en 11 rebounds) een tweede nederlaag niet voorkomen.

Voor Golden State was het al de veertiende zege op rij in deze play-offs, het kan de allereerste ploeg worden die ongeslagen de titel pakt. Cleveland, dat duel één al met 113-91 verloren had, krijgt nu twee thuiswedstrijden (op woensdag en op vrijdag) om op gelijke hoogte te komen met Curry en co.

De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de eindstrijd. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel na een 3-1 achterstand. In 2015 trokken de Warriors aan het langste eind.

