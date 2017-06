Susan Sarandon: zelfverzekerd op haar 70ste

Op haar zeventigste denkt Susan Sarandon nog lang niet aan haar pensioen. Dit jaar komen er drie films en een tv-serie uit waarin ze meespeelt. Tussendoor werkt ze als ambassadrice voor L’Oréal én voor Unicef. Op de openingsavond van het filmfestival van Cannes, sprak Sjiek met haar over de rollen van haar leven.

De natuurlijke schoonheid

In de hotelkamer van het legendarische Martinez hotel waar ik met Susan Sarandon heb afgesproken, staan twee stoelen waarvan één is bezet door de filmster. Casual gekleed in een ...