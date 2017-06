Lentehappening bij Qrios campus de helix

Maasmechelen - Een zonnige zaterdagmiddag, een mooie locatie aan de Kastanjelaan in Eisden, een professionele modeshow, leuke en lekkere infostands, een unieke ervaring boven op de kerktoren, ingrediënten voor een geslaagde lentehappening.

Naast de hoofdvestigingsplaats van het volwassenenonderwijs van Qrios campus de helix aan de Rijksweg is de vestigingsplaats aan de Kastanjelaan in Eisden bijna even belangrijk. Overdag worden hier heel wat opleidingen georganiseerd, onder meer Nederlands als tweede taal en cursussen in het Tweedekansonderwijs. De lentehappening vond dit jaar bijgevolg plaats in en om de Sint-Barbarakerk van Eisden-tuinwijk.

In de kerk was er de traditionele modeshow. Onder grote belangstelling toonden de cursisten van de opleiding Kleding wat ze in het afgelopen schooljaar hadden gemaakt. De voorbereiding gebeurde onder professionele begeleiding, zodat ze als echte mannequins hun eigen creaties konden tonen. De modeshow werd afgewisseld met optredens van Het Danshuis. Bovendien werden creaties getoond die in andere modeopleidingen waren gemaakt.

Rondom de kerk waren infostands van verschillende opleidingen, o.a. een originele vreemdetalenbar, info over Nederlands, een demostand keramiek, een barbecue van de opleiding Koken en de mogelijkheid om je nagels te laten opmaken. Cursisten Tweedekansonderwijs verkochten wereldwinkelproducten en verzorgden rondleidingen in de Tuinwijk. Er waren stands van Tuinwijk 2020 en Stichting Erfgoed Eisden. Bezoekers die de kerktoren beklommen waren onder de indruk van het weidse uitzicht.