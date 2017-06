Stagiaires THHI maken promotiefilmpje over Berlijnse regatta

Tessenderlo - Zes leerlingen en twee leerkrachten van het Technisch Heilig-Hartinstituut gingen voor drie weken op stage naar Berlijn. Ieder jaar opnieuw wacht hen een nieuwe uitdaging. Dit jaar moesten ze een promotiefilmpje met affiche maken over de roeimogelijkheden in de Duitse hoofdstad.

In samenwerking met de Ernst Litfasschule in Berlijn organiseert het Technisch Heilig-Hartinstituut al enkele jaren een buitenlandse stage voor de leerlingen van het zesde jaar 'Multimedia' en 'Printmedia'. Als bakermat van de grafische industrie is Berlijn de ideale stageplaats. “Onze partnerschool is het grootste opleidingscentrum van Berlijn en zij worden ondersteund door diverse bedrijven en drukkerijen. Vandaar dat ze over heel veel mogelijkheden beschikken”, vertelt Bernard Royaert. Hij ging al voor de vijfde keer mee als begeleider.



De voorbije jaren moesten de leerlingen een brochure ontwerpen over een bijzondere plek in Berlijn. “Vorig jaar maakten wij een brochure over het Nikolaiviertel, een onbekend plekje in het hartje van de stad. Het jaar daarvoor waren onze schijnwerpers gericht op de Potsdamer Platz”, legt Marc Volders uit. “Dit jaar moesten we een promotiefilmpje maken over Berlijn als roeistad. Met twee rivieren, talloze meren en bijna 50 roeiclubs is Berlijn het mekka voor roeiers maar dit is nog te weinig geweten. Vandaar dat we een verslag moesten maken van de regatta in Grünau. Voor leerlingen en leerkrachten was dit een heel nieuwe uitdaging omdat zij niet zo vertrouwd zijn met het produceren van een filmpje. Ter voorbereiding kregen ze wel een driedaagse workshop over video aangeboden door Piazza. Daarnaast moesten ze ook een affiche ontwerpen over Berlijn als roeistad. Op het einde van de stage gaven ze een presentatie voor directie, leerkrachten en leerlingen van de partnerschool. Iedereen was aangenaam verrast door het eindresultaat. We ontvingen zopas de toelating om nog twee jaar op stage te gaan naar Berlijn.”



Volgend jaar komt er een nieuwe stage bij naar Londen voor 10 leerlingen van het 6de jaar Industriële Wetenschappen. Alle resultaten van de vier buitenlandse stages (Duitsland, Portugal, Spanje en Portugal) kan je bewonderen tijdens de Open Deur op zondag 11 juni tussen 10u ten 18u. Je kan bovendien deelnemen aan een quiz om je kennis over Europa te testen in de stand rond internationalisering. Iedereen heeft prijs.