VN-secretaris-generaal zet gesprekken over hereniging Cyprus weer op de rails

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is erin geslaagd de gesprekken over een hereniging van Cyprus opnieuw op de rails te zetten. De Grieks- en de Turks-Cypriotische leiders zijn overeengekomen om de onderhandelingen later deze maand te hernemen. Dat hebben de Verenigde Naties laten weten na een bijna 5 uur durende ontmoeting zondag in New York tussen Guterres en de twee rivaliserende leiders.

De Grieks-Cypriotische president van de Republiek Cyprus, Nikos Anastasiades, en de leider van de Turks-Cypriotische gemeenschap, Mustafa Akinci, zullen mekaar zien in het Zwitserse Genève. Een precieze datum voor de ontmoeting is er nog niet, zo gaf de Cypriotische regeringswoordvoerder Nikos Christodoulides maandagmorgen mee op Twitter.

De gesprekken over een hereniging van Cyprus zitten al maanden in het slop. Breekpunt zijn de 35.000 Turkse soldaten in het noorden van Cyprus. Zij moeten volgens de Turks-Cypriotische leider de veiligheid van de Turks-Cypriotische minderheid verzekeren. De Griekse Cyprioten eisen de terugtrekking van alle Turkse troepen. In een EU-land is er geen nood aan een veiligheids- en bezettingsmacht, zo luidt het argument bij Anastasiades.

Cyprus is sinds een Griekse staatsgreep en een Turkse invasie in 1974 in twee gedeeld. De hele eilandrepubliek is sinds 2004 lid van de EU. Het EU-recht geldt echter niet in het internationaal niet erkende noordelijk deel van het eiland.