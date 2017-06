Open brief aan terrorist: “Je bent niets anders dan een kogel in de strijd voor land, macht en geld”

Schrijver en choreograaf Ish Ait Hamou heeft op zijn Facebook-pagina gereageerd op de aanslag in Londen met een brief aan de terrorist. ‘Elke keer ik jouw laatste daad zie of woord hoor, moet ik steeds weer denken aan jouw begin. Wat is er met je gebeurd?’

Ish Ait Hamou publiceerde zondagavond een brief op zijn Facebook-pagina naar aanleiding van de recente aanslag in Londen, gericht aan ‘terrorist’. De brief wordt massaal gedeeld. Enkele passages uit de brief:

Ish Ait Hamou

‘Je bent net als de meesten huilend geboren maar je werd door iemand gesust. Je ouders, een familielid, dokter, verpleegster, er was iemand die jou heeft vastgenomen en die met een glimlach naar je keek. Er werd van je gehouden en toch is er heel wat moeten gebeuren om diezelfde mensen het leven weg te nemen.’

‘Mensen sterven, mensen in al hun diversiteit. Jong, oud, gelovig, ongelovig, man, vrouw en nog alle mogelijke indelingen die je je kan inbeelden. Had je maar kunnen inzien dat jouw vijand zo divers is dat het iedereen is, inclusief jezelf. Had je maar kunnen inzien dat jij jouw eigen vijand bent.’

‘Je had jouw demonen moeten overwinnen want wat jij nu hebt gedaan is enkel maar verliezen; jouw dierbaren hun respect, liefde, empathie en indien je behoort tot de groep die zichzelf als gelovig ziet dat ben jij dan ook iets heel kostbaar verloren, een gebed van je gemeenschap na je laatste dag. Je wou een held zijn, dat kan ik ergens begrijpen, dat willen we op een of andere manier allemaal zijn, alleen zal jij als een lafaard herinnerd worden.’

‘Van wat ik heb begrepen en gelezen is dat jij ontevreden bent. Ongelukkig. Je voelt dat de wereld je niet begrijpt. Het was eerst woede en dan haat dat je voelde tegenover iedereen die anders dacht dan jou, wat een ironie. Je voelt je onderdrukt, vergeten, niet gewaardeerd. Soms door je directe omgeving, soms door de wereld. Soms neem jij de vorm in van iemand die het doet in de naam van patriottisme. Je vecht voor je land, voor je cultuur, voor wat jij kent en niet veranderd wilt zien.’

Soms neem jij de vorm aan van iemand die het doet in de naam van God, omdat jij denkt dat Hij je nodig heeft om wat Hij heeft gewild te veranderen. Hij wou dat we als verschillende volkeren en mensen hier mekaar zouden leren kennen. Jij wilt dat we allemaal als jou worden. Jij en jouw eigen leiders hebben jou kunnen overtuigen om een missie aan te gaan die bestempeld wordt als goddelijk. Beste, wat heb jij je toch vergist. Je bent niets anders dan een kogel in de strijd voor land, macht en geld.’

‘De wereld ziet er niet beter uit na je dood, integendeel. Je hebt niets beter gemaakt, niet voor jezelf, niet voor je ouders, niet voor de zaak voor dewelke je denkt te vechten, niet voor de mens en ook niet voor de wereld. Jij hebt van morgen een rouwdag gemaakt, geen vreugdige tijden.’

‘Je bent een virus die zijn weg knaagt door een muur. Een muur gevormd door de cohesie van de mensen. Met elke schot, elke ontploffing, elke messteek breek jij een deel van die muur af. De reden waarom mensen zo dicht bij elkaar komen, waarom mensen blijven “pray for” herhalen, zich samen sterk willen maken en hun best doen om die muur in stand te houden is niet omdat ze naïef zijn, noch zwak. We doen het allen, omdat we weten dat als onze muur breekt, hel op deze aarde zal losbreken.’

De integrale brief vindt u terug op de Facebook-pagina van Ish Ait Hamou: