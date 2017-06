Facebook belooft “vijandige omgeving te creëren” voor terrorisme

Brussel - Sociaalnetwerksite Facebook wil een “vijandige omgeving creëren” voor terrorisme. Dat heeft het bedrijf zondag verklaard in een persbericht, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Facebook reageert daarmee op de kritiek van de Britse premier Theresa May, die meteen na de aanslag van zaterdagavond in Londen opriep tot strengere regulering van het internet.

“We kunnen niet toestaan dat deze ideologie de ruimte krijgt om zich te verspreiden. Toch is dat exact wat het internet en de grote bedrijven die internetdiensten leveren, doen”, verklaarde May. “We moeten met democratische overheden samenwerken om tot internationale akkoorden te komen die het internet reguleren en de verspreiding van extremisme en terreurplannen verhinderen. We moeten er alles aan doen om het risico op online-extremisme te verhinderen”, klonk het.

Volgens directeur beleid Simon Milner is Facebook nu al erg actief in het verwijderen van terroristische inhoud en verwittigt het bedrijf de autoriteiten bij vermoedens van een mogelijke aanslag. Facebook wil er volgens Milner alles aan doen om “een vijandige omgeving voor het terrorisme te creëren”.

Internetbedrijven als Facebook, Twitter of Google liggen in Europa onder vuur voor hun beleid omtrent ongepaste, racistische of bedreigende inhoud. Uit cijfers van een grote Europese internetregulator bleek vorig week nog dat Twitter slechts de helft van de gerapporteerde berichten verwijdert, bij Facebook en YouTube gaat het om 66 procent van de gerapporteerde inhoud.