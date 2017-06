Na Romy (14) nu ook Savannah (14) dood teruggevonden: politie onderzoekt mogelijk verband

Een veertienjarig Nederlands tienermeisje dat al sinds donderdag vermist was, is zondag dood teruggevonden op een industrieterrein in Bunschoten. Dat bevestigt de politie van Utrecht zondagavond. Vrijdag werd enkele kilometers verderop al het lichaam van een ander veertienjarig meisje gevonden. De Nederlandse politie onderzoekt een mogelijk verband tussen beide zaken.

Het lichaam van de veertienjarige Savannah werd zondagmiddag aangetroffen door een toevallige voorbijganger in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, in de provincie Utrecht.

Na onderzoek bevestigde de politie zondagavond dat het om het vermiste tienermeisje ging. Het meisje was al sinds donderdag vermist. Over de precieze doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie zette zondag na de vondst van het lichaam de omgeving rond de vindplaats af en deed de hele dag onderzoek. “Die zorgvuldigheid was van groot belang om eventuele sporen niet onbedoeld te wissen”, klonk het bij de politie.

Ander meisje

Vrijdag werd in een sloot in Achterveld, zowat 20 kilometer verderop, ook al de veertienjarige Romy dood teruggevonden door een wandelaar. Het natuurgebied waar het meisje gevonden werd, grenst aan haar fietsroute van en naar school en ook haar fiets werd in hetzelfde natuurgebied aangetroffen. Het meisje zou vermoord zijn. Maar ook in deze zaak is er nog geen enkel spoor van de dader.

Verband?

De politie van Utrecht kan niet bevestigen of er een verband is tussen de dood van beide meisjes. “We houden rekening met verschillende scenario’s en waar verbanden zijn, worden die onderzocht”, klonk het zondagavond.

De politie kreeg het afgelopen weekend wel verschillende tips over twee mannen in een donkere auto, die in de omgeving jonge meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer +33 900-8844.