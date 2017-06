Stijnen laat oefenvelden van de jeugd van Sporting Hasselt sluiten

De jeugdspelers van Sporting Hasselt kunnen momenteel niet voetballen op hun vertrouwde oefenvelden in Runkst, meldt TV Limburg. De terreinen werden verzegeld door een deurwaarder. Dat gebeurde op vraag van oud-doelman Stijn Stijnen. De ex-trainer en voorzitter van Sporting Hasselt is in de statuten nog steeds preses van VV Runkst, een club die drie jaar geleden door Hasselt werd overgenomen. In ruil nam Runkst een openstaande schuld over. Stijnen claimt nu de terreinen, de stad en de club hopen op een snelle oplossing.

Stijnen werd in februari van dit jaar ontslagen als trainer van Sporting Hasselt. Eerder was hij al voorzitter van de club. De voormalige doelman liet aan TV Limburg weten dat de jeugdspelers welkom zijn, als er nieuwe afspraken met Sporting Hasselt zijn. In overleg met de Schepen van Sport besliste Stijnen te wachten tot na het seizoen om een deurwaarder te sturen. Bij de club hopen ze “dat het gezond verstand zegeviert.”

Foto: Sven Dillen