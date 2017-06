Gent-speler Saief kiest voor nationale ploeg van Verenigde Staten

Brussel - Kenny Saief is zondag opgenomen in de ruime voorselectie van de Verenigde Staten voor de CONCACAF Gold Cup, het grootste voetbaltoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. De flankaanvaller van AA Gent verkiest de “Stars and Stripes” boven Israël.

Eind maart 2016 maakte de in Florida geboren Saief zijn debuut voor het Israëlisch voetbalelftal in en tegen Kroatië. De Verenigde Staten bleven echter een optie, aangezien het om een oefenwedstrijd ging. De 23-jarige vleugelaanvaller is in het bezit van beide paspoorten, maar de Israëlische jeugdinternational legde bij de FIFA documenten neer die hem definitief aan het Amerikaanse voetbalelftal binden.

De CONCACAF Gold Cup wordt van 7 tot 26 juli afgewerkt in de Verenigde Staten. Op 27 juni maakt de Amerikaanse bondscoach Bruce Arena zijn definitieve selectie van 23 spelers bekend.