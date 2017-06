België-Tsjechië geen officiële interland

Bondscoach Roberto Martinez en zijn Tsjechische collega Karel Jarolim spraken af om morgenavond een onbeperkt aantal wissels te gebruiken. Dat betekent dat de wereldvoetbalbond FIFA België-Tsjechië niet zal erkennen als officiële interland. Daarvoor mogen immers slechts maximaal zes wissels worden doorgevoerd.

Een van de gevolgen is dat doelpunten en andere matchfeiten niet in de officiële geschiedenisboeken zullen belanden. Romelu Lukaku scoorde ooit een hattrick tegen Luxemburg, maar omdat toenmalig bondscoach Marc Wilmots te veel wissels doorvoerde vervielen zijn drie doelpunten in de statistieken.