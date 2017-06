VIDEO. Ook Cynthia Reekmans waagt zich aan de Ice Bucket Challenge

Sint-Truiden - Limburg is in de ban van de Ice Bucket Challenge. Vandaag is het de beurt aan Cynthia Reekmans. De voormalige Miss Belgian Beauty nomineert op haar beurt Kim Clijsters, Elke Clijsters en onze sportjournalist Gunter Schoofs

De Ice Bucket Challenge steunt de ALS Liga en was erg populair in 2014. Omdat Rode Duivel Simon Mignolet ambassadeur is van de ALS Liga en de maand juni bekend staat als de ALS Awareness Month, herlanceerde hij de actie vorige week in zijn koffiebar 'Twenty Two Coffee'.