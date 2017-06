Stropers doden leeuwen die 2 jaar geleden gered werden uit circussen

Ze hadden een verschrikkelijk leven achter de rug in het circus, waar ze niet alleen in te kleine kooien moesten leven, maar ook zwaar mishandeld werden. Het leek echter dat leeuwen José en Liso een tweede kans kregen na hun redding. Tot ze afgelopen week brutaal vermoord werden.

In het holst van de nacht drongen enkele stropers de Zuid-Afrikaanse dierenopvang Emoya Big Cat Sanctuary binnen. Ze doodden de twee leeuwen en hakten hen vervolgens de poten en hun kop af. Toen de medewerkers van de opvang afgelopen maandag de gruwelijke ontdekking deden, vielen ze op hun knieën van ontzetting.

De twee leeuwen werden gered dankzij operatie ‘Spirit of Freedom’, een grootschalige reddingsoperatie die tussen 2014 en 2015 goed 35 leeuwen kon weghalen bij illegale circussen. Alle dieren waren jarenlang mishandeld geweest en verschillende dieren ‘onschadelijk’ gemaakt. Hun klauwen waren verwijderd en hun tanden uitgeslagen.

José had een flinke ontsteking op zijn voorhoofd toen hij gered werd. Foto: Emoya

Leeuw José had bij zijn redding een zware infectie op zijn hoofd, vermoedelijk het gevolg van jarenlange klappen. Het dier had ook hersenschade opgelopen en zou in het wild nooit kunnen overleven. Daarom werden hij en Liso overgebracht naar het Emoya Big Cat Sanctuary, waar ze in alle rust hun laatste dagen zouden kunnen slijten.

De twee leeuwen deelden een terrein in de opvang en lagen samen vaak languit in het gras te zonnebaden. Ze hebben maar iets meer dan een jaar kunnen genieten van hun nieuwe leven.

(lees verder onder de foto)

De dierenopvang deelde ook een emotionele boodschap op Facebook over hun geliefde leeuwen. “We waren ‘gewoon’ een dierenopvang. Deze week is dat veranderd. We verloren twee van onze leeuwen aan stropers.”

“Ze hebben mijn hart gebroken. Ze hebben Savannah’s hart gebroken. En ik weet dat het jouw hart breekt ook. We zijn er allemaal kapot van, maar deze moordenaars zullen ons niet klein krijgen.”

“Omdat we ook boos zijn. We gaan dit niet zomaar laten passeren. We verenigen ons. Elke opvang, elke verzorger, elke vriend van ADI en Emoya, wij allemaal. We staan samen op tegen stroperij.”

“Dit is niet zomaar een stropersincident. We gaan ons verenigen, sterker dan ooit, en gerechtigheid laten neerdalen op de criminelen die onze twee geliefde jongens hebben vermoord”.