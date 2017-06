Zieke opa krijgt verrassing van zijn leven door verrassend Skypegesprekje

De vader van Brad kreeg vorig jaar te horen dat hij kanker heeft. Door die ziekte heeft hij zijn kersvers kleinkind nog nooit kunnen bezoeken en vasthouden. Tot nu...

Tijdens een van hun gewone skypegesprekjes verrast Australiër Brad zijn vader plots: “ik ben zenuwachtig... ik sta in de voortuin!” Zijn vader kan het nauwelijks geloven, en spurt het hele huis door, waarna hij in de tuin voor het eerst zijn kleinkind Freddie kan knuffelen. Haal je zakdoek maar vast boven... want het moment is erg ontroerend, des te meer omdat de man over enkele dagen wordt geopereerd. “Ik hou van jou, papa” fluistert Brad nog in zijn oor.