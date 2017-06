BV's delen hun vreemdste ervaringen met fans: "Ze bleven op de trein zitten om met me te praten"

De Nacht van de Vlaamse Televisiesterren was zaterdagavond aan zijn tiende editie toe, maar het werd een zeer bescheiden feestje in het Kursaal van Oostende. Weinig bekende Vlamingen woonden het evenement bij, maar maakten het wel gezellig tijdens optredens van onder meer Lady Linn en Isabelle A. Onze redactie was van de partij en polste bij de sterren welke vreemde situaties ze al meemaakten met een fan. "Een meisje vroeg of ik merkte dat ze al mijn foto's leuk vindt. Dat was wel schattig, maar ik moest haar teleurstellen", zei Mol-presentator Gilles De Coster. "Een man vroeg me of hij zijn salami tussen mijn deur mocht steken, maar dat was niet seksueel bedoeld", aldus Maaike Cafmeyer. Matteo Simoni heeft dan weer ervaring met fans die langer dan nodig op de trein bleven zitten om met hem te praten.