Romy (14) dood teruggevonden in sloot: “Ze was de perfecte dochter en vriendin”

De 14-jarige Romy Nieuwburg werd zaterdag dood teruggevonden in een sloot in het Nederlandse Achterveld. Haar familie en vrienden maakten zich al uren zorgen om het meisje, dat maar niet thuiskwam. “Romy was het liefste meisje dat ik ooit heb gekend. Zo braaf. Zo schattig. De perfecte dochter en vriendin.”

Het was halverwege de namiddag toen de ongerustheid begon toe te nemen bij de zus van Romy. Hoewel ze normaal al om half vier thuis is, was er om vijf uur nog geen spoor van het meisje. Zus Eline laat vriendinnen Eva (16) en Sarah (15) weten dat ze ongerust is, maar de meisjes hebben ook geen nieuws voor haar.

Niemand is er nog gerust op, en in de volgende uren komt er nog steeds geen nieuws. Eva kan alleen maar huilen en probeert er niet aan te denken wat er gebeurd kan zijn. Om half elf kwam het bericht binnen: “Romy is dood.”

Doodsbang

“Romy was het liefste meisje dat ik ooit heb gekend. Zo braaf. Zo schattig. De perfecte dochter en vriendin”, zegt Eva. Vorige week nog was Romy bij haar op de camping komen zwemmen. Ook de mama van Eva en Sarah, Francis, kan het nauwelijks bevatten. “Dit hoort een meisje van veertien niet te overkomen. Het is een trauma. Voor haar familie. Voor iedereen.”

Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de laatste uren voor haar dood. Niemand kan zich voorstellen dat Romy iemand tegen zich in het harnas gejaagd had. “Ze was het allerliefste meisje dat ik ken. Ze moet wel van straat geplukt zijn”, vertelt Francis.

Er is op dit moment ook nog geen spoor naar de moordenaar, en dat maakt mama Francis erg ongerust. “Ik laat ze voorlopig niet meer alleen gaan”, vertelt die. “Ik ben doodsbang geworden. En dat in Nederland.”

De feiten

Hoewel er nog heel wat onduidelijkheden zijn in het onderzoek, is dit wat we voorlopig weten:

Vrijdagavond omstreeks vijf uur vond een man het lichaam van het meisje in de sloot in Achterveld terwijl hij zijn hond uitliet. Het natuurgebied waar het meisje gevonden werd grenst aan haar fietsroute van en naar school en ook haar fiets werd in hetzelfde natuurgebied aangetroffen. Het gebied wordt momenteel uitgekamd met speurhonden.

Verband met andere zaak?

Zo’n twaalf kilometer van Achterveld verdween donderdag ook de veertienjarige Savannah Dekker uit het dorpje Bunschoten. Sinds de ontdekking van het lichaam van Romy werd een nieuwe zoekactie opgezet uit vrees dat Savannah eenzelfde lot zal vergaan.

Volgens de politie is er geen verband tussen de twee zaken, maar de mensen van Bunschoten willen niets aan het toeval overlaten. Vanuit Bunschoten zullen ze in groepjes naar Hoogland lopen, waar de fiets van Savannah vrijdag werd teruggevonden.