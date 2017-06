Belgian Cats met 48-87 de boot in tegen Spanje

De Belgian Cats hebben zaterdag in Wevelgem een zware 48-87-nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen Spanje. Bij de rust was het klasseverschil met de olympische vicekampioen al duidelijk: 29-53. In een eerste oefenpartij hadden de Belgische basketvrouwen vrijdagavond nog eervol met 59-69 verloren.

Emma Meesseman was met 18 punten topscorer bij de Belgen. Ze was ook de enige die boven de tien punten uitkwam. Ann Wauters, die slechts 16 minuten speelde, en Kim Mestdagh kwamen aan 8. Bij de Spanjaarden waren Marta Xargay (19 punten) en Alba Torrens (17) het best bij schot.

De Belgen bereiden zich voor op EK in Tsjechië, waar ze het in groep D tegen Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni) opnemen. Volgende week zaterdag werken ze in Ieper een laatste oefenwedstrijd af. Dan is Nederland de tegenstander.

“Tijd om wakker te worden”

Bondscoach Philip Mestdagh was na de nederlaag tegen Spanje scherp voor zijn team. “We staan weer met de voetjes op de grond”, zuchtte hij. “Verliezen tegen Spanje is ver van een schande, maar dan niet op deze manier. Tegen Nederland verwacht ik een reactie. Op een EK moet je meer dan één wedstrijd op hoog niveau kunnen spelen. Ik maak me nog niet ongerust, maar het is tijd dat ze wakker worden. Het is tien jaar geleden dat we er op een EK bij waren en toch voel ik nog geen beleving. Alsof ze niet beseffen dat het toernooi nu echt wel voor de deur staat en dat ze er nu al klaar voor moeten zijn.”

België - Spanje 48-87 (29-53)

Kwarts: 21-24, 8-29, 17-20, 2-14

België (14/30 2pts, 4/19 3pts, 8/8 vrijworpen, 19 rebounds (tegen 36 voor Spanje)): Mestdagh 8, Meesseman 18 (8 rbds), Wauters 8, Vanloo 6, Raman, Linskens 2, Delaere, Hendrickx, Carpréaux 2, N. Mayombo 2, H. Mestdagh 2.