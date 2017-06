Politici reageren vol afschuw op aanslag in Londen: “Allemaal aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk”

“Een nieuwe tragedie in Londen. We staan allemaal aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk.” Zo reageert premier Charles Michel zondagochtend op de aanslag van zaterdagavond in Londen. Ook vanuit andere landen komen er steunbetuigingen voor Londen.

De Franse president Emmanuel Macron verklaarde eveneens dat Frankrijk “meer dan ooit naast het Verenigd Koninkrijk staan na deze nieuwe tragedie. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten.”

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 juni 2017

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder op de dag op Twitter schreef “Wat de VS ook kunnen doen om te helpen in Londen en het Verenigd Koninkrijk, we zullen er zijn”, heeft ook het Witte Huis de aanslag veroordeeld. “De Verenigde Staten veroordelen de laffe aanvallen tegen onschuldige burgers in Londen deze avond. We begrijpen dat de politie de incidenten als terreurdaden behandelt. De VS staan klaar om elke hulp te bieden die de autoriteiten in het VK vragen”, klinkt het in een mededeling.

“Alle Amerikanen zijn solidair met de mensen van het Verenigd Koninkrijk.” Daarnaast meldt het Witte Huis dat Trump met premier Theresa May heeft gesproken aan de telefoon.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juni 2017

“Vreselijk nieuws”

De Canadese premier Justin Trudeau spreekt van “vreselijk nieuws” uit Londen, terwijl de Australische eerste minister Malcolm Turnbull laat weten dat “onze gebeden en diepe solidariteit vandaag zoals steeds bij de mensen van het Verenigd Koninkrijk zijn, na de schokkende terreuraanslagen in Londen”. De Schotse premier spreekt van “afschuwelijk nieuws uit Londen”.

Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 3 juni 2017

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet eerder op de avond via Twitter weten dat hij “de incidenten in Londen met afschuw volgt. Mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers en hun familie”.

Following latest #London incidents with horror. Thoughts and prayers are with the victims and their families. Please stay safe. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 3 juni 2017

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verklaart eveneens dat “we aan de zijde van de mensen in Londen staan” na de “brutale aanslagen”.

My thoughts tonight are with all those affected by brutal #LondonBridge attacks. We stand together with the people of London — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 4 juni 2017

De Nederlandse premier Mark Rutte tweette het volgende: “Londen rouwt na weer een laffe aanslag. En wij rouwen mee. Onze gedachten en ons hart zijn bij de slachtoffers en nabestaanden.”

Londen rouwt na weer een laffe aanslag. En wij rouwen mee. Onze gedachten en ons hart zijn bij de slachtoffers en nabestaanden. — Minister-president (@MinPres) 4 juni 2017

Duits bondskanselier Angela Merkel Foto: AP

“Verenigd in verschrikking en treurnis”

Ook Duits bondskanselier Angela Merkel reageert ontzet op de aanslag in Londen. ‘Ik denk in deze uren met deelneming en solidariteit aan onze Britse vrienden en aan alle mensen in Londen’, aldus Merkel zondagochtend in een eerste reactie op de gebeurtenissen in de Britse hoofdstad.

‘Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de aanslag en hun familie’, aldus Merkel. Zij wenst de gewonden een spoedig herstel.

‘We zijn vandaag over alle grenzen heen verenigd in verschrikking en treurnis, maar ook in vastberadenheid’. Volgens Merkel staat Duitsland in de strijd tegen terreur ‘stevig en kordaat’ aan de zijde van Groot-Brittannië.