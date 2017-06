‘Held van Londen’ viel terroristen aan: “Voorkomen dat ze nog meer mensen zouden neersteken”

"I tried to help them but I couldn't." Gerard, an eyewitness to the #BoroughMarket attack Latest: https://t.co/16XgyBZK0c pic.twitter.com/4V9UshQej6

Na de dubbele aanslag in Londen, op London Bridge en Borough Market, stromen er steeds meer getuigenissen binnen. Daarbij viel eentje op, die van Gerard. Hij wordt nu al aanzien als een held.

Gerard was net uit een café was gekomen en zag rond 22 uur een gewonde man op de grond liggen aan London Bridge. “Hij zei dat hij neergestoken was, en een man vlakbij zei ook dat iemand zijn vriend had neergestoken. Daarna zag ik drie mannen met messen een meisje neersteken, misschien wel tien of vijftien keer, terwijl ze Dit is voor Allah riepen. Daarna staken ze nog een man neer. Ik kon niks doen. Iedereen rende weg en schreeuwde dat ze iedereen aanvielen.”

“Ik volgde hen naar Borough Market en daar gingen ze cafés en restaurants binnen om iedereen die ze tegenkwamen neer te steken”, aldus Gerard. “Ik gooide van alles naar hen, zoals flessen en glazen, en probeerde mensen te helpen.”

De daders probeerden hem ook te doden. “Als ik was gevallen, hadden ze mij ook te grazen genomen. Ik was simpelweg hulpeloos geweest. Ik probeerde levens te redden. Daarna heb ik een uur of twee uur gehuild. Ik wist niet eens wat ik aan het doen was. Ik was gewoon even op een andere planeet.”

Uiteindelijk maakten de drie mannen zes doden door met een busje mensen omver te rijden op London Brigde en mensen neer te steken op Borough Market. De Londense politie schoot alle daders daarna op acht minuten dood. Er is ook sprake van 48 gewonden.