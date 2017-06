‘Callboys’ wint Televisiester voor populairste televisieprogramma

In het Kursaal van Oostende zijn zaterdag voor de tiende keer de Vlaamse Televisiesterren uitgereikt. ‘Callboys’ (VIER) kaapte twee prijzen weg: de publieksprijs en de prijs voor de beste acteur, die naar Bart Hollanders (alias Randy Paret). De jubileumeditie werd gepresenteerd door komiek Xander De Rycke.

De award voor de beste actrice ging naar Eva Van Der Gucht, voor haar rol in Den Elfde van den Elfde (Eén). Otto Jan Ham en Danira Boukhriss kregen de prijs voor de beste presentator en presentatrice, het beste humor- en comedyprogramma werd Wat Als? (VTM) en Professor T. (Eén) kreeg de ster voor het beste drama. Topdokters (VIER) kreeg de award voor de beste reportage en documentaireprogramma, en in de categorie entertainment wonnen The Voice van Vlaanderen (VTM) (beste entertainmentprogramma studio) en Liefde voor Muziek (VTM) (beste entertainmentprogramma op locatie).

De publieksprijs voor het populairste televisieprogramma ging dit jaar naar Callboys. Voor die categorie komen alle Vlaamse televisieproducties aan bod die voor het eerst werden uitgezonden tussen 1 januari en 31 december 2016. Het publiek beslist via Telenet wie de prijs wint.

Ook de raad van de bestuur van de Vlaamse Televisie Academie reikte prijzen uit. Zo kreeg Karine Claassen de award voor de rijzende ster voor haar reportagereeks Dwars door Amerika, en ging de carrièrester naar presentator Paul Jambers.

In de aanloop naar de uitreiking van de awards was er wat commotie ontstaan omdat VTM slechts zes keer genomineerd was, tegenover 19 nominaties voor VRT en elf voor VIER. Uiteindelijk kon VTM toch nog een mooi aantal nominaties verzilveren.