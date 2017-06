Aanslag Manchester - Politie arresteert opnieuw verdachte

De politie heeft zondag opnieuw een verdachte opgepakt die gelinkt zou zijn aan de aanslag van 22 mei in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

Dat heeft de Greater Manchester Police op Twitter gezegd. In totaal werden al 18 mensen opgepakt in verband met de aanslag, die werd gepleegd na een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena. Twaalf van hen zitten nog in voorlopige hechtenis.

Vanavond vindt in Manchester een groot benefietconcert plaats ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 22 mei. Naast Grande zelf staan daar onder andere Justin Bieber, Coldplay, Take That en Miley Cyrus op het podium.