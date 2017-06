Londense politie waarschuwt bevolking: “Loop weg, verstop je en bel de politie”

Naar aanleiding van de incidenten in het hartje van Londen heeft de Britse politie een waarschuwing verspreid over wat je moet doen als er een aanslag of aanval is.

Je moet eert en vooral weglopen naar een veilige plaats. “Dat is een betere optie dan je over te geven of te onderhandelen”, klinkt het. Als je niet wegraakt, dan moet je je verstoppen, zo staat er te lezen in de raadgevingen van de politie. “Zet jouw telefoon dan op stil en zet ook de vibratiefunctie af. Van zodra het veilig is om te doen, bel dan de politie.”

Het bericht met deze raadgevingen werd veelvuldig verspreid op Twitter.