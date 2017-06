Pinkpop: Bieber verdeelt weide, maar vergeet te heersen

Hij werd niet bekogeld met rotte tomaten, maar de oude rockers kon hij ook niet bepaald overtuigen. Justin Bieber (23) deed op de eerste avond van Pinkpop vooral wat er van hem verwacht werd: hij verdeelde de weide met een wat flauwe popshow vol choreografische dansjes en poppy hitjes. Of de Canadese popsensatie dan ook heerste, zal u niet snel uit onze mond horen komen.

Even de samenvatting van een anderhalf uur durende show die stereotiep een kwartier te laat begon: Justin Bieber (23) waagde zich aan protserige gesynchroniseerde dansjes. Hij playbackte dubbel zoveel als hij zong. Hij slofte nonchalant in zijn grijze joggingbroek over het podium, zijn handen in de zakken alsof hij een brood bij de bakker moest halen. Tegelijk leverde de Canadese popster een dijk van een popshow af, met spetterende visuals, genoeg vuurwerk om nieuwjaar in heel China luister bij te zetten en een resem wereldhits. Hij toverde de wei om tot een zee van smartphoneschermen. En hij bracht zowaar ‘Baby’, het nummer waarmee de Canadese babyface als puber een wereldwijd meisjesidool werd.

Dat die twee zeer uiteenlopende versies over hetzelfde concert niet met elkaar hoeven te botsen, zegt alles over dit verdelende optreden. Bieber bracht zijn jonge(re) fans – die angstaanjagende gevechten op leven en net-niet-dood uitvochten om met hun speciale Bieber-polsbandje toch maar in de afgebakende zone net voor het podium te raken – in extase. De wat oudere, stiekem nieuwsgierige festivalgangers zuchtten eens diep, kapten hun biertje achterover en stoven na weer een dreigend regenbuitje van de wei.

Pantomime

Op voorhand was er al genoeg pantomime rond The Biebz’ verschijning op Pinkpop. Dat-ie een miljoen euro gekost zou hebben. “Veel meer”, verklapte Pinkpopopperhoofd Jan Smeets eerder deze week al. “Hoeveel meer mag ik niet verklappen.” Overigens stond hij hier tegen de zin van Smeets, die zich een hoedje schrok toen de programmacommissie met de fiche ‘Bieber, Justin’ afkwam. “Fuck you, dit kan niet waar zijn”, riep Smeets uit. Daarbij vertolkte hij het buikgevoel van menig meer gerodeerd festivalganger op de wei. Hoort een popidool thuis op een rockfestival?

Wij vinden van wel. Maar de Biebermania op de weide vandaag ten spijt, zouden we het voortaan toch aan iemand anders dan Justin over laten. Het is bijvoorbeeld moeilijk om uit de bol te gaan op ‘If I Was Your Boyfriend’ als Bieber te druk in de weer is met protserige dansjes om de tekst nog mee te playbacken. Helemaal potsierlijk werd het als hij zijn kledingwissels – wie doet er nu drie minuten om een jeansjasje over zijn jogging aan te trekken? – liet opvullen door danseressen wiens choreografietjes zelfs de aandacht van de gemiddelde goudvis niet konden vatten.

Kippenvel op een rotswand

Toch toonde Bieber zo heel af en toe dat hij ook meer in zijn mars heeft als artiest. Wanneer hij een akoestische gitaar omgordt, lijkt dat eerst een onnozel trucje om te tonen dat hij écht wel een muzikant is. Maar hij krijgt er de wei wel mee stil: eerst met een verstilde versie van Major Lazer-knaller ‘Cold Water’, daarna met een ‘Love Yourself’ dat zelfs kippenvel op een rotswand zou toveren. Om dan toch maar weer te vervallen in die kleffe electro R&B: op plaat klinkt het zwoel en sensueel, maar op een festivalpodium dwarrelen ze zo over ieders hoofd heen de zomerse lucht in.

Het jonge grut gilde zich ondertussen een enkeltje richting EHBO-tent, zeker toen hij zowaar ‘Baby’ nog eens afstofte op het einde van zijn set. De vaders die verplicht mee moesten, stonden er met een gezicht op onweer naar te kijken, als ze niet naar horloge staarden. En Bieber? Die haspelde zijn hitjes af, bespeelde “zijn” publiek en zwoor op zijn plechtige communicantenzieltje dat hij ons allemaal geweldig vond en blij was in ‘Mongroaf’ te zijn.

Het was dus wat we ervan verwachtten: een popshow met alle gangbare clichés, tenenkrullende playbackmomenten en heerlijke meezingmomenten die je in elk popoptreden aantreft. Bieber toonde op Pinkpop dat hij die kunst in de vingers heeft, maar ook dat hij er te nonchalant mee omspringt om echt een publiek te begeesteren. Of zo’n popshow thuishoort op Pinkpop? Eerlijk: dat is vooral een discussie voor aan de toog.

Joey Bougard