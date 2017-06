Bestelwagen rijdt in op mensen aan London Bridge, ook tweede incident gemeld

In Londen is een auto nabij de Londen Bridge ingereden op voetgangers. Dat melden meerdere Britse media. Ondertussen maakt de politie bekend dat ze ook een tweede incident behandelen in Londen in de Borough Market. Ook daarvan ontbreken nog details.

De politie van Londen heeft intussen bevestigd dat “er een incident is geweest”, is massaal ter plaatse en roept om op London Bridge te vermijden.

Een getuige vertelde de BBC dat “een witte bestelwagen aan hoge snelheid op meerdere mensen inreed en dat de wagen ook verder reed op het voetpad. Er liggen verschillende lichamen verspreid over het voetpad.” Een BBC-journaliste die op het moment van het incident op de brug was, heeft het over een bestelwagen die zo’n 80 kilometer per uur reed.

Volgens eerste berichten zouden er 6 gewonden zijn. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat of dat het incident iets te maken heeft met terrorisme.

Tweede incident

Politie meldt intussen ook tweede incident in Borough Market, in de buurt van London Bridge. “Er zijn gewapende agenten ter plaatse”, zo klinkt het. Wat er net aan de hand is, is niet duidelijk.