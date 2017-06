Bieberfiever op eerste Pinkpopdag

Het begon als een zonovergoten dag, maar eindigde al regenend, de eerste Pinkpopdag. Overal moeders en vaders met jonge kinderen die de ‘Bieberfiever’ goed te pakken hadden. “Ik heb zenuwplasjes, ik moet om de 15 minuten naar het toilet”, vertelt een jong meisje aan haar moeder, ruim 8 uur vooraleer de popster zijn opwachting zou maken.

De carnavalsploeg uit het Duitse Süsterseel is het er alvast over eens: voor Bieber komen ze niet naar dit festival. Om de komst van de popster aan te klagen, hebben ze ludieke shirts gemaakt. “Ja het is cynisch bedoeld. Ik kom nu al 28 jaar naar dit festival en ik kan je zeggen: dit is de slechtste artiest ooit.”

Foto: mige

Daar zijn Jamie (29) en Tommy (23) het niet mee eens. Ze hebben niet alleen hun hele uiterlijk aangepast aan de look van Bieber, ze reizen er zelfs vanuit Zuid-Afrika naar Nederland voor. “We wilden een reis door Europa maken. Toen we hoorden dat Bieber hier optrad, hebben we onze reis zo afgestemd dat we op dit moment in Nederland waren. Het was mooi meegenomen natuurlijk. We hebben hem al heel vaak gezien, we zijn echt wel grote fans.”

Foto: mige

Voor Guus (8) en Niek (10) is het de eerste keer Pinkpop. Ze komen samen met hun vader. Guus is best wel grote fan van Bieber. “Ik vind het best spannend ja”, zegt hij verlegen. Voor Niek is het laatste optreden vooral belangrijk: “Ik ben megafan van Martin Garrix”.

Foto: mige

De optredens:

Foto: EPA

Lag het aan ons, of was de geluidsman bij White Lies nog niet echt wakker? De sombere tonen van deze duistere Londenaars klonken zo schel dat we prompt een forse scheut Brand bier op onze schoot morsten. Overigens niets mis met de songs zelf, die een toefje Joy Division uitstrooien over een portie gemengd van Editors en Killers. De stevige zonneschijn boven Landgraaf deed de ijskoude muziek van White Lies echter geen goed. Bovendien vonden de heren een tempo – een sloom midtempo ritme - dat hen wel lekker lag. Gevolg? De snedigheid van pakweg ‘Fairwell To The Fairground’ was nergens meer te bespeuren. Een matige opener voor deze editie van Pinkpop.

Doe ons dan maar het smakelijke voorgerechtje van Chef’Special. De Haarlemse band liet de wei lekker meewiegen op hun smakelijke hutsepot van funk, ska en hiphop. De cuisson was niet altijd even geslaagd, maar kijk: daar maalde het publiek allesbehalve om. Zelfs toen de zon even achter de wolken verdween, zorgde Chef’Special voor een mild tropisch klimaat ter hoogte van Zuid-Limburg.

Foto: Raymond Lemmens

Declan McKenna: hij is net oud genoeg om te buizen op het verstrengde rijexamen, maar de Britse snotneus overtuigt wel op het kleinste Pinkpoppodium. Akkoord, zijn nummers – radiovriendelijke rock in opperbeste Britse traditie, met nog een vleug nineties rock als afwerking – overtuigen niet allemaal, maar de geschminkte, in het wit getooide 18-jarige toont zich al David Bowie in het diepst van zijn gedachten. Een afgewerkt product is McKenna allesbehalve, iets wat de zowat 500 fans die naar hem kwamen luisteren wel zullen beamen. Maar wie over een kleine maand naar de piepjonge Brit gaat kijken op Rock Werchter, zou wel al eens een glimp van een toekomstige Grote Naam kunnen opvangen.

Foto: Geert Van de Velde

De Kaiser Chiefs zijn na een goed decennium van zomeroptredens een beetje de leuke oom van het festivalcircuit geworden. U weet wel, die oom die een keer per jaar op het grote familiefeest zijn vaste repertoire aan halfgrappige moppen komt afratelen voor een publiek van licht geïrriteerde familieleden. Wat er nog anders te vertellen valt over een band die zijn tienbeurtenkaart voor festivals in de Benelux al een tijdje vol heeft staan? Dat hun songs na 12 (!) jaar nog allemaal uiterst meezingbaar zijn: u lalt nog lustig halfdronken ‘Ruby’ en ‘Oh My God’ mee. En dat we ons natuurlijk weer even amuseerden terwijl we op de wei ons frietje naar binnen speelden. Goed, tot binnen twaalf maanden dan maar weer?

Foto: Raymond Lemmens

Het is acht uur op Pinkpop, je kan kiezen: aanschuiven aan de Main Stage voor het popidool Justin Bieber of toch maar Richard Ashcroft meepikken in de tent ernaast. Wij kozen voor het laatste. Goed gegokt blijkbaar, want halverwege het optreden van Ashcroft gingen de hemelsluizen open alsof het een teken was om iedereen toch maar de tent in te jagen. Je werd er ontvangen door een resem hits zoals ‘Lucky Man’, ‘The Drugs Don’t Work’ en ‘Bittersweet Symphony’. De Brit staat voor degelijkheid, zonder al te veel franjes. Als Bieber wou weten hoe het is een echte rockster te zijn, dan zou dit optreden een mooie les zijn geweest. Zonnebril op, in een donkere tent en gewoon rocken.

Foto: Raymond Lemmens

