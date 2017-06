NA 20 JAAR ZEKERHEID OVER WARE TOEDRACHT VAN OVERLIJDEN PRINSES DIANA

Hasselt - Twintig jaar na de dood van Lady Di (36) hebben drie Franse journalisten van Paris Match een boek bijeen geschreven waarin ze ­bewijzen wat iedereen al wist: de dodelijke crash in een Parijse tunnel was geen moordcomplot, maar een stom auto­-ongeluk. Het belangrijkste nieuws is wel dat de Mercedes waarin ­Lady Di het leven liet een rijdend wrak was, dat nooit door de keuring mocht ­geraakt zijn.

Kunnen we dan nu de boeken sluiten en Lady Di eindelijk laten rusten in haar graftombe? Ja dus, want Pascal Rostain, Jean-Michel Caradec’h en Bruno Mouron hebben in hun boek ‘Qui a tué Lady Di?’alle complottheorieën ...