Genks bedrijf blaast drie schoorstenen en koeltoren in enkele seconden op

Genk - Het Genks bedrijf Martens Democom heeft zaterdag omstreeks 16.30 uur in het Oost-Vlaamse Kluisbergen de schoorstenen en koeltoren van de elektriciteitscentrale laten exploderen. Dat gebeurde onder heel wat belangstelling. De explosie moest even uitgesteld worden omdat nieuwsgierigen zich in de verboden zone bevonden. De centrale moet plaatsruimen voor de aanleg van een ontsluitingsweg. Het Genks bedrijf is gespecialiseerd in het ontmantelen van grote bedrijfssites.

Het uitzicht van de Vlaamse Ardennen is drastisch veranderd. Het baken, het herkenningspunt dat de centrale van Ruien vormde, is rond 17.15 uur verdwenen. Het bedrijf Wolf, dat gespecialiseerd is in het werken met explosieven, heeft de drie grote schoorstenen en koeltoren opgeblazen.

Normaal gezien had de explosie moeten plaatsvinden om 16.30 uur, maar op het laatste moment werden nog mensen in de buurt opgemerkt. Bijna een uur later was het dan toch zover. Zonder waarschuwingssignaal gingen de schoorstenen en de koeltoren tegen de vlakte.

De site in Ruien werd opgestart rond 1958. In 1965 kwam er een tweede blok bij, het derde en grootste blok werd in 1973 in gebruik genomen. De centrale van Ruien was vele jaren de grootste niet nucleaire centrale van het land, goed voor 1.000 MegaWatt. In 2013 kwam een einde aan het elektriciteitsproductieverhaal.

De kleinste schoorsteen was 105 meter hoog, de twee andere 150 meter hoog. De koeltoren was 95 meter hoog en had een diameter van 48 meter.

De volledige afbraak van de site zal midden volgend jaar achter de rug zijn, dan komt er plaats voor nieuwe industrie. Het terrein is 81 hectare groot.

Op deze beelden gaan de gebouwen rond 17:20 tegen de vlakte: