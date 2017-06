"F1-kalender moet groeien naar meer dan 21 races"

De nieuwe eigenaars van de Formule 1 willen er overduidelijk werk van maken om de sport te vernieuwen. Ook een uitbreiding van de F1-kalender naar meer dan 21 races zou daar volgens Liberty Global bij horen.

Dit jaar staan er 20 races op de F1-kalender maar daar komt verandering in. Met het verdwijnen van de Maleisische GP en de terugkeer van Duitsland en Frankrijk zal de F1-kalender in 2018 immers al 21 races tellen. De nieuwe eigenaars van de Formule 1 willen echter een stap verder gaan en de kalender nog verder uitbreiden.

"We willen in samenspraak met de teams bekijken welke richting we uitgaan maar ons standpunt is dat we naar meer dan 21 races willen gaan," aldus Sean Bratches, de commercieel directeur van de Formule 1, tegenover 'Reuters'. "We willen ook iets proactiever zijn en wat meer naar bepaalde markten en landen gaan."

In het verleden was het vaak zo dat nieuwe races op de F1-kalender naar landen gingen die bereid waren om het meeste te betalen. Volgens Bratches moet de Formule 1 in de toekomst meer naar landen gaan die zinvol zijn voor het imago van de sport en tegelijkertijd ook financieel interessant zijn. Bratches zou ook willen vermijden dat de Formule 1 conflicteert met andere grote sportevents.

"Volgens jaar is er een weekend waarin er tegelijkertijd de finale van Wimbledon en de finale van het WK voetbal is. Het zou niet slim zijn om de GP van Groot-Brittannië op die dag te organiseren," besluit Bratches.

