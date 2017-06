Herhaalt KV Oostende succesverhaal Dimata? Kustboys halen weer spits bij Standard

Bah in duel met Cissé tijdens een oefenstage in Spanje Foto: BELGA

KV Oostende heeft Ibrahima Bah weggeplukt bij Standard. De 18-jarige spits tekende aan de kust een contract voor drie seizoenen met optie, bevestigde KVO zaterdag op de clubwebsite. Hij volgt de weg die Landy Dimata eerder volgde, met succes.

“Ibrahima is met zijn 1m73 een pocketspits die werd opgeleid in de Luikse jeugdacademie”, meldt het Weireldploegsje van Marc Coucke. “Hij viel in de jeugdreeksen op dankzij zijn torinstinct. Zo scoorde hij bij de U16 van Standard 22 goals, wat hem op zijn zestiende al zijn eerste profcontract opleverde. Bah heeft Guinese roots, maar speelde al bij verscheidene jeugdploegen van onze Rode Duivels. Hij maakte afgelopen seizoen deel uit van de A-kern van Standard en viel één keer in”, klinkt het.

KV Oostende hoopt met Bah het succesverhaal van Landry Dimata over te doen. Die werd vorig seizoen ook bij de Rouches weggehaald, werd een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League en verlaat de club zo goed als zeker voor ettelijke miljoenen. Wolfsburg lijkt zijn nieuwe bestemming te gaan worden, officieel is de overgang nog niet.

Nog contracten

Naast Bah ondertekenden overigens ook twee 17-jarigen hun eerste profcontract bij KVO. Verdediger Rocky Bushiri wordt van de beloften overgeheveld naar de A-kern en krijgt een contract voor twee jaar. Linksachter Logan Ndembe maakt de overgang van Moeskroen, hij zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen.

Eerder strikte Oostende al Nicolas Lombaerts en Nicolas Rajsel. “We willen een perfecte mix hebben van ervaren spelers en jonge talenten die hier hun carrière kunnen lanceren. Dat deden we eerder al met onder andere Jordan Lukaku en Landry Dimata en we blijven daar ook volop op inzetten”, aldus voorzitter Marc Coucke.

KV Oostende verzekerde zich woensdag nog van een ticket voor de derde voorronde van de Europa League door in een barrageduel met 3-1 de maat te nemen van Play-off II-winnaar Racing Genk. KVO speelt komend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees.