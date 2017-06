Genk on Stage schakelt “nachtelijke wasstraat” in om 200.000 herbruikbare bekers te kuisen

Genk - De stad Genk gaat tweehonderdduizend herbruikbare bekers gebruiken tijdens Genk on Stage (GoS). Doel is één ton plastic afval te besparen. Om de bekers de volgende ochtend terug proper te krijgen, worden ’s nachts bemande wasstraten georganiseerd. Volgens schepen Anniek Nagels (CD&V) is GoS het grootste muziekevenement in onze provincie dat zo verregaand inzet op duurzaamheid.

Het was het ook al Genkse Absolutely Free Festival dat de aanzet gaf tot een duurzamer karakter van de muziekfestivals in onze provincie, onder meer door batterijen in te zamelen en herbruikbare bekers ...