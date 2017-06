Politie op zoek naar vermiste zestiger

Borgloon - De politie Limburg Regio Hoofdstad is op zoek naar de 66-jarige Rasoul Momayez. De man vertrok vrijdag omstreeks 11 uur in de Stationsstraat in Borgloon voor een wandeling. Toen hij om 14.30 uur nog niet terug was, werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Rasoul Momayez meet 1,72 meter, heeft kort grijs haar, een kleine snor, een Burberry-hemd met korte mouwen, een zwarte lange broek met rode riem en beigekleurige schoenen zonder veters. De man is dementerend en verplaatst zich mogelijk te voet of per bus.

Hebt u de man gezien? Neem dan contact op met de politie via de website van de zone LRH.